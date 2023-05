Corigliano Rossano: il 6 maggio l’evento “Tribunale – Facciamo chiarezza”, promosso da Fratelli d’Italia

Fare chiarezza sull’iter che si sta seguendo in accordo con Parlamento e Governo; lavorare con la speranza di restituire il maltolto al territorio senza danneggiare nessuno; ambire ad ottenere la collaborazione di tutti, in primis dell’Amministrazione Comunale, per il raggiungimento dell’obiettivo comune.

È con questi obiettivi che il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha promosso per sabato 6 maggio un incontro pubblico al quale interverrà il Senatore Ernesto Rapani.

L’evento dal titolo TRIBUNALE – FACCIAMO CHIAREZZA sarà ospitato alle ore 10 nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, nel Centro Storico di Rossano