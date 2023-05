Bevacqua (Pd): “Domani a Longobucco insieme al collega e vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci per esprimere la solidarietà del gruppo e dell’intero partito calabrese alla cittadinanza”

«Ieri è stato un giorno triste, molto triste e non solo per me che della Sila con “affaccio” sul mare conosco introspezioni e aspirazioni, testardaggine e cocenti delusioni. Vedere i tanti video ricevuti immortalare il crollo del viadotto della strada Longobucco-mare vuol dire toccare con mano il rischio di vanificare tante speranze».

Così, in una nota, il capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua. «La realizzazione di questa arteria – continua Bevacqua – ha costituito il sogno di ogni longobucchese e della vallata del Trionto. Domani insieme al collega e vicepresidente del Consiglio regionale Iacucci ci recheremo a Longobucco per esprimere la vicinanza del gruppo consiliare regionale, del Pd calabrese a nome anche del senatore Nicola Irto, alla Comunità longobucchese ed incontrare il sindaco e l’intera amministrazione comunale. Ribadiamo, inoltre la nostra disponibilità a sostenere e supportare ogni iniziativa che la giunta regionale vorrà mettere in campo per mettere in sicurezza la strada e completare al più presto i lavori del nuovo lotto che doveva essere consegnato entro fine giugno, così come dichiarato dal dirigente regionale dei Lavori pubblici durante gli scorsi giorni. Confidiamo inoltre nel lavoro della magistratura che ci auguriamo possa in tempi celeri accertare eventuali responsabilità, procedendo cosi al dissequestro del viadotto crollato».