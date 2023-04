Le Lampare incontrano Roger Waters: “Sostiene la nostra battaglia!”

“Roger sostiene la nostra battaglia. Dopo averlo incontrato da remoto, a seguito delle proiezioni del Docufilm “C’era Una Volta In Italia, Giacarta Sta Arrivando”, è stato emozionante incontrarlo di persona nel backstage, a conclusione del suo live all’Unipol Arena di Bologna.

Questo è il commento degli attivisti.

Roger con noi è stato molto cordiale, ospitale ed affettuoso ed ha confermato la sua vicinanza alla causa che stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Questo ci ha dato ulteriore forza per continuare la nostra battaglia in favore della Sanità Pubblica a Cariati, in Calabria e in tutta Italia!”