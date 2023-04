Cassano, Guerrieri (Italia Viva): “Strada di Giostratico riaprirà il 28 aprile. Ma nostra battaglia continua”

“La strada di giostratico Sp164 riaprirà il 28 aprile, l’annuncio del Presidente della Provincia è di oggi pomeriggio, dopo che stamattina il nostro articolo è uscito sulla stampa, con gli operatori che stanno procedendo al taglio erba ed alla tinteggiatura della strada che avrà striscie gialle (che significa strada provvisoria o con lavori in corso), per la quale sono stati eseguiti lavori pari a 150 Mila euro per un periodo di quasi un anno.

Purtroppo però nessuna notizia ad oggi sulla strada della Madonna della Catena e del suo progetto fermo dal 2021.

La battaglia politica di Italia Viva continua”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri.