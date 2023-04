Corigliano Rossano (Cs), dal soffitto di una scuola cadono pezzi di intonaco. Stasi: “Iniziati i primi interventi di ripristino””

Nella notte di ieri i dipendenti dell’Istituto Don Bosco di Corigliano Rossano hanno trovato in una delle aule del plesso di piazza Madonna di Fatima dei frammenti di intonaco caduti dal soffitto.

La brutta sorpresa ha destato allarme tanto nella comunità scolastica quanto nella dirigenza e nell’Amministrazione Comunale, ed infatti già dalle prime ore del mattino si sono recati sul posto l’assessore alla manutenzione del territorio, Damiano Viteritti, con il dirigente del settore arch. Gallo ed una squadra di addetti per una prima valutazione del danno.

Questa mattina sono iniziati i primi interventi di ripristino e nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale, dopo aver ricevuto tutte le relazioni tecniche del caso, ha inteso incaricare una ditta che, a partire dalla giornata di domani, procederà al ripristino della funzionalità degli spazi, che richiederà alcuni giorni di lavoro durante i quali saranno sospese le attività didattiche presso il plesso.

La scuola di Piazza Madonna di Fatima era stata chiusa nel 2015 a causa di alcuni danni alla copertura che ne avevano messo in discussione la sicurezza. L’Amministrazione Comunale negli scorsi anni ha inteso progettare un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione, per il quale ha intercettato i fondi necessari grazie ai quali sono stati affidati i lavori per il consolidamento della struttura, la ripresa della copertura, il rifacimento di alcuni impianti e la tinteggiatura. Il 5 febbraio 2022 è stata riconsegnato il plesso all’istituto, riqualificato e funzionale.

In queste ore è stato appurato che durante l’intervento di riqualificazione, la dirigenza dell’Istituto aveva inteso interdire una delle stanze del plesso per usarla come deposito di materiale informatico e di altri beni della scuola, essendo per altro caratterizzata da una porta blindata. Questo spazio, dunque, non era stato oggetto di verifica ed eventuale rifacimento dell’intonaco. Successivamente, quando i lavori erano già terminati, la necessità di tutti gli spazi ha indotto a liberare ed utilizzare anche la stanza presso la quale, per questa ragione, nelle scorse ore si è verificata la caduta di intonaco.

Fatti questi accertamenti, appurato che tale circostanza ovviamente non riguarda il lavoro di messa in sicurezza realizzato sull’intero fabbricato, l’Amministrazione ha dato incarico ad un’impresa per riqualificare in breve tempo anche questo spazio e poter restituire nuovamente, entro pochi giorni, il plesso alla comunità scolastica. Si approfitterà di questo tempo per effettuare anche ulteriori piccoli interventi di miglioramento ulteriore del plesso.

«Ho letto ed avuto notizie rispetto alla preoccupazione di alcuni genitori rispetto all’accaduto e ne comprendo sinceramente le ragioni – dichiara il sindaco Flavio Stasi – per questo motivo da ieri gli uffici, insieme all’assessore Viteritti, si sono recati sul posto ed hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per comprendere quale fosse stato il problema. È noto che stiamo avendo una attenzione particolare nei confronti dei plessi delle nostre contrade, tenendo conto degli interventi di riqualificazione delle scuole di Apollinara, Cantinella e Fabrizio, pertanto quanto accaduto ci ha stupito. Una volta capita la causa, ci siamo subito attivati e già da domani, per mitigare i disagi per la comunità scolastica, inizieranno i lavori per ripristinare la piena funzionalità della scuola».