Laino Borgo (Cs), entra in funzione la macchina mangia plastica

Incentivare un circuito virtuoso che promuova la raccolta differenziata, stimoli i cittadini a comportamenti più consapevoli verso la tutela ambientale, e soprattutto innovativo, coinvolgente e premiante per coloro i quali si coinvolgeranno nel progetto voluto dal comune. Da domani a Laino Borgo presso Largo Telesio, nei pressi del comune, entrerà in funzione la macchina mangia plastica. Finanziato da un fondo del Ministero per la transizione ecologica l’eco compattatore è il primo ad entrare in funzione nel comune del Pollino.

Laino Borgo è stata una delle prime municipalità a presentare il progetto per l’installazione dell’apparecchio che punta – è questa la volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Mariangelina Russo – ad innescare un circolo virtuoso che coinvolga i cittadini e li stimoli, attraverso una premialità, a differenziare sempre meglio per tutelare l’ambiente in maniera sempre più specifica.

Le due bocchette utili per il conferimento sul frontale della macchina mangia plastica serviranno ad accogliere nel lato destro bottiglie di plastica intere e nel lato sinistro tutti gli altri contenitori in plastica.

«Il cittadino – spiega il sindaco Mariangelina Russo – potrà introdurre nell’eco-compattatore le bottiglie e i contenitori di plastica uno alla volta e alla fine dell’operazione di conferimento la macchina rilascerà uno scontrino con il conteggio dei conferimenti eseguiti che consentiranno di “spendere” il gettone di sconto guadagnato presso un esercizio commerciale che ha aderito al progetto del Comune e che sarà visionabile sul display dell’apparecchio. Siamo certi che i lainesi sapranno coinvolgersi in questa nuova attività per la salvaguardia dell’ambiente e speriamo che altre attività commerciali decidano di sostenere la voglia di partecipazione alla raccolta differenziata dei nostri cittadini».