Dipendenze, Straface: “Dati in crescita esponenziale, presto in Sibaritide unità di Alcologia”

Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, presidente della terza commissione Sanità, Attività sociali, culturali e formative e delegata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, alle dipendenze patologiche, ha incontrato nella sede del distretto Ionio Nord gli operatori dei SerD di Corigliano, Rossano e Cariati, i medici Di Noia, Santoro, Candia, Ficocelli e Savoia, alla presenza del direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo. A darne notizia è la stessa presidente della Commissione consiliare.

“La riunione è servita – è detto in un comunicato – a tracciare l’attenta analisi dei bisogni di un territorio, segnato da drammi legati alle dipendenze sempre più comuni, in cui gravitano anche l’istituto penitenziario ad alta sicurezza di Corigliano Rossano ed il carcere di Castrovillari che stanno facendo riscontrare una elevata incidenza di detenuti affetti da patologie psichiatriche”.

“Il problema che grava maggiormente sui SerD – ha sostenuto a margine della riunione, Pasqualina Straface – è la mancanza di figure professionali che vogliano dedicarsi alle dipendenze come le droghe, l’alcol, il gioco d’azzardo che a lungo andare possono sfociare in disturbi mentali. Sul territorio mancano anche i centri diurni, le comunità madri-bambino, manca la possibilità della doppia diagnosi che in Calabria viene affidata a terzi fuori regione”.

“La Sibaritide, quindi, necessità di sostegno: troppo pochi tre soli SerD – ha detto ancora Straface – ormai al collasso, per un’area così vasta e così tristemente segnata dalle dipendenze, purtroppo sempre più in aumento. Come nel caso del consumo di alcol, in crescita tra le donne. Dati che hanno indotto l’Asp di Cosenza a prevedere, nel nuovo atto aziendale, unità operativa di Alcologia. Stilerò una relazione da consegnare all’Asp stessa in previsione degli avvisi utili a reclutare i professionisti del settore”