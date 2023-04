Sanità privata, dieci nuovi infermieri per iGreco Ospedali Riuniti

“Continua la crescita della nostra squadra con l’obiettivo di offrire alla Calabria e ai calabresi una sanità empatica, solidale e di qualità sempre maggiore”. Ad annunciarlo è Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti.

Nel primo trimestre del 2023 sono stati assunti cinquanta fra infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia a cui vanno, dunque, ad aggiungersi altri dieci infermieri di reparto e di sala operatoria, tutti con contratto AIOP a tempo indeterminato.

“Siamo convinti – aggiunge Giancarlo Greco – che il nostro costante rafforzamento sia anche una concreta opportunità per far rientrare in Calabria i cervelli in fuga. Vogliamo dare ai nostri operatori sanitari l’opportunità di tornare per affermarsi nella loro regione d’origine. Ci auguriamo che tanti bravi professionisti colgano l’opportunità per far crescere, insieme a noi, la sanità calabrese”.

Previsto, inoltre, l’inserimento in squadra di altri dodici fisioterapisti, la cui selezione è in corso.