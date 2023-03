Strage di migranti a Cutro: domenica a Corigliano Rossano momento di riflessione

Un momento di riflessione comune, di sensibilizzazione e cordoglio per le tante, troppe vite perse in mare, a Steccato di Cutro e non solo, in tutto il Mediterraneo, mentre cercavano di raggiungere le nostre coste per una vita migliore.

L’amministrazione comunale, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Parrocchia di Santa Maria ad Nives, hanno deciso di organizzare una marcia che partirà dal sagrato della parrocchia per arrivare nel tratto antistante al davanti la Madonnina a Schiavonea. “Su un mare di speranza”, culminerà con le riflessioni di padre Francesco Ansalone, del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Alessandro Bianco, e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. A fine evento una corona di fiori verrà deposta ai piedi della Madonnina.

L’appuntamento per tutti è domenica 12 marzo alle 11.30 sagrato chiesa Santa Maria ad Nives.