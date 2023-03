Scossa di terremoto 3.8 nel Cosentino: per il momento nessun danno, proseguono accertamenti

Non ci sono segnalazioni di danni, al momento, a San Donato di Ninea, nel Cosentino, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata stamane. Le verifiche in corso, secondo quanto si apprende da fonti del Comune che ha mobilitato la polizia locale, non hanno evidenziato danni e la scossa e’ stata avvertita da una minoranza della popolazione. Ulteriori verifiche sono in corso.