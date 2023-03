8 marzo, installata a Vaccarizzo Albanese una panchina rossa contro la violenza di genere

“Eravamo e restiamo convinti che anche l’istituzione pubblica locale, soprattutto i piccoli comuni, abbiano e debbano sapere interpretare una fondamentale ed insostituibile funzione pedagogica; una vera e propria missione di sensibilizzazione quotidiana ai valori ed ai metodi della educazione civica, della legalità, dello sviluppo ordinato e, non ultimo, del rispetto assoluto della dignità e della libertà della persona umana”.

“È questo – dichiara il Sindaco Antonio Pomillo – il messaggio simbolico e permanente che come Amministrazione Comunale vogliamo affidare a questa panchina rossa, monito contro tutte le violenze ed in particolar modo contro la violenza sulle donne che, da oggi, 8 marzo Giornata internazionale della Donna, è collocata in via San Nicola.

A tutte le donne – aggiunge – rivolgiamo non gli auguri retorici per questa ormai conclusa giornata di commemorazione per le battaglie storiche combattute e vinte per la parità di genere; a tutte le donne – conclude Pomillo – ma anche a tutti gli uomini, vogliamo trasmettere attraverso questa simbolica panchina rossa il senso di responsabilità e l’incoraggiamento a non abbassare gli occhi, a non nascondersi ed a denunciare sin dal loro sorgere tutte le forme di aggressione e privazione della dignità e della libertà di tutti gli esseri umani, soprattutto di quelli più deboli”.