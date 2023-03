Depurazione, in settimana controllo degli scarichi presso l’ospedale di Cosenza e presso le cliniche private

Continua anche di sabato il lavoro del Consorzio Valle Crati, per la redazione del catasto degli scarichi nell’area urbana Cosenza-Rende. Si sta analizzando la relativa mappatura delle condotte fognarie consortili, le reti del Comune che sono state consegnate alla Kratos scarl e i pozzetti di scarico dell’ospedale di Cosenza .Su indirizzo del Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata, il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Oreste Citrea nel cronoprogramma ha previsto in settimana un incontro con l’amministratore dell’azienda ospedaliera Dott. Vitaliano De Salazar e i sui tecnici, presso la sede del Consorzio Valle Crati, al fine di realizzare il catasto degli scarichi nelle pubbliche fognature, dell’ospedale di Cosenza. Questo lavoro andrà esteso anche alle cliniche private operanti nel territorio della Valle del Crati. Ad avviso del Presidente del Consorzio Valle Crati va monitorato con una intensa attività di controllo relativo alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane collettate alla rete fognaria comunale e confluenti al depuratore consortile sito in Rende, anche da parte dell’ospedale di Cosenza e delle cliniche private. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.