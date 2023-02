Diamante (Cs), installate varie tipologie di cestini stradali

Prosegue la fornitura di attrezzature sul territorio di Diamante, dove il nuovo Servizio di Igiene Urbana si arricchisce ulteriormente al fine di incrementare il decoro cittadino, anche in vista della prossima stagione estiva per la quale la Città dei Murales si prepara ad accogliere i numerosi turisti che ogni anno la scelgono quale meta delle proprie vacanze.

Nell’ambito delle attività previste dal capitolato d’appalto e in ottemperanza a quanto contenuto nel Progetto Tecnico, l’azienda Ecoross ha recentemente consegnato e installato tre tipologie di cestini stradali. Nello specifico, si tratta di cestini di pregio, cestini gettasigarette e cestini per le deiezioni canine, che di concerto con l’Amministrazione Comunale sono stati posizionati in punti strategici del territorio, da Diamante Centro a Cirella, al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze dei cittadini/utenti. I cestini di pregio sono stati installati nelle zone più centrali della città, quelli gettasigarette nei luoghi di maggiore transito e i cestini per le deiezioni canine nelle aree abitualmente destinate al passeggio dei cani.

Un servizio in più a disposizione del territorio, che rientra nelle iniziative messe in atto con l’obiettivo di incrementare i livelli di pulizia e di decoro urbano, cercando di agevolare quanto più possibile i conferimenti al fine di incrementare ulteriormente le percentuali della raccolta differenziata, che a Diamante continua a far registrare un trend positivo e soddisfacente a testimonianza della proficua sinergia instauratasi tra Ente Comune, azienda e cittadini.