Corigliano Rossano (Cs), si è insediata la commissione Mensa

Si è insediata nella giornata odierna – mercoledì 18 gennaio 2023 – in un clima di serena cooperazione, la Commissione Mensa, presieduta dall’assessore all’Istruzione, Alessia Alboresi. Presenti i membri della commissione consiliare Servizi alla Persona: Cesare Sapia, Liliana Zangaro, Adele Olivo, Raffaele Vulcano e il consigliere Francesco Madeo su delega del consigliere Antonio Cassano.

L’incontro si è tenuto alla presenza dei responsabili comunali del servizio, della Dirigente Tina de Rosis, dei responsabili servizio igiene Asp di Cosenza, i dottor Perri e Scarcella, i referenti della ditta Scamar, i genitori e i docenti designati. Sono state formulate alcune proposte che, per come già sollecitate dalla Commissione Consiliare competente, in parte sono già state recepite e in parte lo saranno a breve.

Trasparenza, stagionalità, varietà e territorialità del cibo sono caratteristiche che il capitolato d’appalto contempla sulla base di precisi indirizzi politici che è interesse dell’amministrazione comunale tradurre concretamente per garantire agli utenti, un servizio la cui complessità richiede sforzi congiunti e alleanze tra cittadini, amministrazione comunale, servizio igiene Asp, Commissione mensa e soprattutto le istituzioni scolastiche che sono le principali e più attente antenne rispetto alla qualità del servizio reso.

La programmazione di questo servizio ha richiesto un impegno importante da parte dell’Amministrazione comunale, che ha cercato di individuare strumenti adeguati a garantire parità di accesso e partecipazione diffusa da parte di tutti gli alunni che frequentano le nostre scuole. Un percorso iniziato con la riduzione drastica delle tariffe e che con il miglioramento dei prodotti alimentari offerti e che, grazie alle nuove risorse destinate, sarà possibile perfezionare, i prodotti che consumano i nostri ragazzi sono provenienti in grande misura da aziende che rispecchiano il criterio della territorialità, dalle uova, alla carne, dall’olio extravergine alla pasta, dalle verdure alla frutta, a breve inoltre verrà introdotto anche il dolce fornito sempre da un’azienda locale

Il servizio intanto continua a registrare numeri importanti, in soli 43 Giorni di refezione sono stati erogati 75.908 pasti, per un totale di circa 2800 iscritti.

La Commissione Mensa è strumento democratico di partecipazione di grande supporto all’amministrazione per le sue funzioni di collegamento e monitoraggio del servizio.

«L’Amministrazione comunale dedica da sempre al servizio mensa grande attenzione. Ogni anno fondi maggiori di bilancio vengono indirizzati verso questo fondamentale servizio – ha dichiarato l’assessore Alessia Alboresi – La mensa è fondamentale non solo sotto l’aspetto nutrizionale, su cui siamo molto attenti, ma anche perché è un momento di serena convivialità e condivisione tra gli alunni. Un elemento non trascurabile nella crescita dei nostri studenti e a cui teniamo in modo particolare»