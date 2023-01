Danza, il Festival di Ramificazioni torna a Corigliano-Rossano con un nuovo appuntamento

Danza d’autore, dopo aver chiuso con due importanti compagnie provenienti dal Lazio e dalla Lucania, si guarda già al nuovo anno, appena iniziato, con il post Festival di Ramificazioni, il primo festival della danza d’autore in Calabria. Giovedì 5 gennaio si torna a Corigliano – Rossano per assistere alle performance degli artisti di Create Danza, lavori che hanno solcato i più grandi palchi d’Italia ed europei.

Per l’evento extra di Ramificazioni Festival, è previsto un doppio spettacolo, alle ore 18, con replica alle ore 21, nel Salone degli Specchi del Castello Ducale.

20 spettacoli, 14 compagnie di danza, tra le più prestigiose nel panorama nazionale e 6 città calabresi protagoniste: Corigliano – Rossano, Rende, Cosenza, Soverato, Polistena e Palmi. Sono, questi, alcuni dei numeri dell’edizione 2022 di Ramificazioni Festival, riconosciuto per il triennio dal Ministero della Cultura (MIC) e dedicato alla creatività contemporanea, alle arti visive e coreutiche, alla formazione e alla promozione della cultura della danza, dal basso.

ONCE MY HEART IS LAID, la pièce che racconta l’amore romantico, la passione, la stanchezza e l’esaurirsi di un rapporto, nella continua aspettativa che una relazione continui immutata nel tempo e che ha conquistato, tra gli altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, il 1° posto al Ballet Grand Prix 2022 di Vienna; CRUDA CARNE, nel quale il sentimento amoroso e l’atto violento si compenetrano da sempre, intrecciati al punto da serrarsi in un nodo inestricabile che costituisce il

“fattore molesto” della civiltà; e TRAFITTO DA UN RAGGIO DI SOLE, un lavoro introspettivo a tratti comico e divertente, una sorta di tragicommedia che è un tratto distintivo della nostra contemporaneità. – È una raccolta di 3 produzioni inedite, sul passo a due, firmate dal coreografo Filippo Stabile, quella che sarà portata in scena. Il filo conduttore della trilogia è il tema delle relazioni umane.

FUGA DAL TANGO è, invece, la nuova produzione firmata dal coreografo Filippo Stabile che ha all’attivo tournèe mondiali in Cina, Giappone, Indonesia, Thailandia, Russia, Emirati Arabi, Africa, Etiopia, Europa, America Latina. Con le musiche dal vivo a cura del Maestro Fisarmonicista Pierfrancesco Pettinato. Interpretata dai Maestri e danzatori Carlo Mandolito, Alicia Russo, Filippo Stabile e Carola Puglisi.