Corigliano-Rossano: prende forma la programmazione per la riqualificazione delle contrade

EUROPA VERDE – VERDI Corigliano Rossano esprime grande soddisfazione per una battaglia durata anni e finalmente giunta al termine, con la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano, guidata dal Primo Cittadino Flavio Stasi, della determina di impegno di spesa per la realizzazione della strada di collegamento dei servizi di Contrada Amica, zone difficilmente raggiungibili, se non con una strada di fortuna sterrata e senza una vera e propria urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione erano incluse in una lottizzazione che non ha avuto un esito positivo.

Nello specifico, lo studio di fattibilità approvato prevede la costruzione di un anello viario di collegamento che connetta al resto della rete stradale la scuola, l’impianto sportivo in fase di ristrutturazione, la piazza e l’area giochi, con marciapiede e illuminazione pubblica.

EUROPA VERDE – VERDI Corigliano Rossano da sempre impegnata in modo attivo e costante nella battaglia, in più fronti, al fianco dei cittadini della contrada, per riqualificare quest’area abbandonata a se stessa, per troppo tempo.

«Una riqualificazione che non era mai decollata ma è stata resa possibile grazie a questo esecutivo – questo è quanto dichiara Giuseppe Campana Consigliere comunale all’epoca della costruzione della piazza e del centro di aggregazione – Infatti, questo intervento consentirà di vivere la zona e gli spazi pubblici in maniera diversa, contribuendo a rigenerare l’intera contrada.

Le frazioni adiacenti sono quelle che subiscono maggiormente i disagi causati dalla presenza dell’impianto di trattamenti rifiuti, di proprietà regionale, (unico nella provincia) sito in località Bucita, sia in termini ambientali che di traffico.

Lunghe battaglie si sono susseguite nel corso degli anni insieme ai cittadini, al partito dei Verdi e del “Comitato per la difesa di Bucita e del territorio”, le barricate per la discarica e l’atavica problematica della viabilita’ non sono mai state una presa di posizione politica contro o a favore di qualche amministrazione o amministratori. Avevamo capito da tempo che senza una discarica a supporto dell’impianto i nostri rifiuti sarebbero rimasti per strada. Mi pare giusto ricordare che il 2010 quella discarica venne riempita di rifiuti provenienti da tutta la regione, subito dopo, la stessa discarica sequestrata per disastro ambientale».

Nel 2010 il gruppo dei Verdi nell’allora Consiglio Comunale dell’ex città di Rossano aveva proposto di far nascere a contrada Amica una struttura che permettesse di riqualificare un’area fortemente degradata, dandole decoro, creando un centro giovanile con la costruzione di una struttura sportiva.

Oggi il partito Europa Verde – Verdi Corigliano Rossano con l’approvazione del progetto “Legalità e sicurezza in Calabria”, può vantare, grazie all’impegno del nuovo esecutivo, alla realizzazione di quella struttura, diventata luogo di aggregazione per tanti giovani, rilanciando le aree periferiche attraverso nuove forme di rigenerazione che possano innescare processi di sviluppo, prendendo atto di quanto questi contesti siano, portatori di valori insediativi, comunitari, paesaggistici e identitari.

«Oggi con la pubblicazione dell’impegno di spesa, finalmente, la nostra battaglia vede una soluzione – continua Giuseppe Campana – con una arteria interna che collegherà con facilità ed in sicurezza la piazza, la scuola, il centro dell’Associazione di Protezione Civile Gaetano Gallo ed il campo sportivo».

Europa Verde – Verdi sente da sempre la necessità e l’importanza di i ntervenire e realizzare in modo concreto tutto ciò che riguardano i temi fondamentali per la salute dei cittadini e dell’ambiente, trasmettendo la capacità e la responsabilità di fare percepire la città, il territorio, come un bene comune. Garantire a tutti la possibilità di esprimersi e costruire insieme un’idea o un progetto, diventa fondamentale per la politica soprattutto locale, che ne esce rafforzata .

«Sono convinto che facendo squadra – conclude Giuseppe Campana – riusciremo a superare gli ostacoli e ad affrontare i bisogni della nostra gente, creando nuove opportunità, necessarie, per la crescita economica, sociale e ambientale di un territorio e della sua comunità».

E’ di pochi giorni fa l’annuncio dell’Amministrazione del rifacimento del manto stradale della S.S. 106, arteria molto trafficata che attraversa contrada Amica e che versa in uno stato disastrato da anni. I lavori inizieranno a breve, subito dopo gli scavi che l’Enel sta realizzando sulla strada che sono in fase di definizione.

Per questo ottimo risultato EUROPA VERDE- VERDI ringrazia la Pubblica Amministrazione che è stata capace di raggiungere persone nei loro contesti di vita abituali, la quale, è vicina a tutte le problematiche della popolazione, sempre attenta ai bisogni della collettività ma anche in grado di raccogliere consigli, suggerimenti dai cittadini e rinsaldando al contempo il rapporto tra Comune e città.