Straface (FI): “Onorificenza ad Amarelli, lustro e orgoglio per il territorio”

“Ho appreso con soddisfazione la notizia dell’importante onorificenza conferita a Fortunato Amarelli, amministratore delegato della Amarelli Fabbrica di Liquirizia e presidente di Confindustria Cosenza, insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Un prestigioso riconoscimento all’impegno profuso con abnegazione da questo nostro illustre concittadino, il quale porta avanti, all’insegna della innovazione e pur nel rispetto della tradizione, la gloriosa storia imprenditoriale di famiglia, che ha reso Corigliano Rossano famosa in tutto il mondo”.

È quanto dichiara, in una nota, il consigliera regionale di Forza Italia Pasqualina Straface.

“Il significativo attestato di stima e riconoscimento nazionale per Amarelli rappresenta non solo un tributo della massima Istituzione del Paese per la sua figura e la sua opera, ma anche una gratificazione per l’intera comunità cittadina, comprensoriale, regionale. Conoscendo personalmente le sue virtù e la dedizione impiegata, reputo infatti – prosegue Straface – che questa onorificenza renda onore non solo alle capacità imprenditoriali dell’uomo, ma anche alla spiccata sensibilità che lo contraddistingue in ogni contesto ove al centro sia riposta la cultura del confronto, la solidarietà, l’etica come base di sviluppo. A Fortunato Amarelli, pertanto, formulo le mie più vive congratulazioni, certa che lo accompagneranno in futuro altri autorevoli traguardi”.