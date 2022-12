Monsignor Giovanni Checchinato è il nuovo vescovo di Cosenza

Papa Francesco ha nominato Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano S.E. Mons. Giovanni Checchinato, finora Vescovo di San Severo. Lo fa sapere la Sala stampa Vaticana. Mons. Giovanni Checchinato e’ nato il 20 agosto 1957 a Latina, nella Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Dopo aver conseguito il Dottorato presso la Pontificia Universita’ Gregoriana di Roma, ha seguito un corso di perfezionamento in Bioetica presso l’Universita’ La Sapienza di Roma.

E’ stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora Diocesi di Terracina-Latina. Ha svolto i seguenti incarichi: Vicario nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi in Cisterna di Latina (1981-1988); Insegnante presso l’Istituto di Scienze religiose Paolo VI di Latina e presso il Seminario Regionale di Anagni (1983-1991); Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi (1981-1986); Parroco della Parrocchia San Pio X in Borgo Isonzo di Latina (1988-1992); Assistente dell’Azione Cattolica Settore Adulti e Famiglie (1989-1994); Direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare, Co-Fondatore e Consulente Etico del Consultorio Diocesano Crescere insieme (1989-2005); Arciprete Parroco della Parrocchia di San Cesareo, Concattedrale di Terracina (1992-2005); Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (2005-2015); Parroco della Parrocchia di Santi Pietro e Paolo di Latina (2015-2016); Parroco di Santa Rita di Latina (2016-2017). Il 13 gennaio 2017 e’ stato nominato Vescovo di San Severo ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, e’ Membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni. Nella Conferenza Episcopale Pugliese presiede la Commissione per il servizio della carita’ e della salute.(AGI)