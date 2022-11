Cosenza celebra la Giornata Nazionale dell’Albero. Il Sindaco: “Occasione importante per accrescere una coscienza ambientalista”

Cosenza ha celebrato questa mattina la Festa nazionale dell’Albero con iniziative diffuse nell’intero territorio comunale, promosse da scuole dell’infanzia e da comitati che hanno anche inteso mettere a dimora alcune specie arboree. Manifestazioni che il Comune ha sostenuto mettendo a disposizione il supporto del Settore VIII – Ambiente, Decoro Urbano, e Verde insieme alle cooperative che si occupano della gestione del verde pubblico.

“La festa dell’albero rappresenta un’occasione importante – afferma il sindaco Franz Caruso – per far maturare, soprattutto nei bambini, una coscienza ambientalista ed una consapevolezza ecologica. Ringrazio, pertanto, i dirigenti e il personale scolastico, unitamente a tutti i comitati che hanno inteso celebrare questa giornata, che rappresenta anche un’occasione concreta per compiere un’azione volta alla difesa ed all’incremento del patrimonio arboreo cittadino, con la piantumazione di nuove specie arboree. L’attenzione, mia personale e dell’intera amministrazione comunale, verso questi temi è massima e si concretizza con azioni di grande impatto portate avanti con il vicesindaco ed assessore all’ambiente, Maria Pia Funaro e con l’assessore al verde pubblico, Pasquale Sconosciuto. In questa direzione sono da ascrivere, solo per fare pochi esempi, il PAC, Piano Comunale Amianto, che porteremo presto all’approvazione del consiglio comunale, l’istituzione del garante del verde pubblico e la piantumazione prevista nei prossimi mesi di ben 700 nuove specie arboree. Un atto, quest’ultimo, tra i più efficaci se non il più efficace per rimuovere Co2 dall’atmosfera e per consegnare un futuro migliore ai nostri figli ed ai nostri nipoti”.