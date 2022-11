Cosenza: ruoli di responsabilità e spessore per i senatori Orsomarso e Rapani

Ieri giovedì 10 Novembre 2022 sono stati eletti i presidenti delle dieci commissioni permanenti del Senato e ai senatori calabresi di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso e Ernesto Rapani, sono stati affidati ruoli importantissimi, di grande spessore e responsabilità.

Il Senatore Fausto Orsomarso è stato nominato segretario della 6ª Commissione – Finanze e Tesoro, il Senatore Ernesto Rapani è stato nominato componente della 2ª Commissione Giustizia.

Fin dalla nascita del nuovo Governo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto uno sguardo reale al Sud del Paese con nomine che spaziano tra ministri, sottosegretari e ora anche all’interno delle commissioni. Scelte del genere testimoniano come il nuovo Presidente del Consiglio punti realmente al rilancio del meridione, non con slogan o promesse di assistenzialismo ma con quella concretezza di cui la nostra Calabria ha realmente bisogno.

Ai Senatori Orsomarso e Rapani sono stati affidati compiti molto delicati che richiederanno loro e, siamo sicuri, otterranno, il massimo impegno ed attenzione, soprattutto per il bene della loro terra. La Calabria non è terra di nessuno, è una Regione ricchissima di storia, di prodotti, di tradizioni e, soprattutto, di potenzialità. I nostri rappresentanti, ognuno nella rispettiva commissione di riferimento, avranno modo di portare avanti quelle che sono le esigenze di tutti quei cittadini che in loro e nella Calabria hanno riposto speranza e voglia di riscatto. Le politiche economiche e finanziarie così come quelle della giustizia sono strumenti essenziali per il rilancio della nostra terra e del Sud intero. Sapere che da oggi in poi seduti in quei banchi ci saranno due personalità, oltre che due persone, di tale spessore è una sicurezza e una fonte di speranza concreta per il futuro.

Entrambi i Senatori hanno collezionato, nel loro curriculum politico, ruoli istituzionali all’interno dei Comuni, della Provincia e della Regione, conoscendo così le peculiarità ma anche le criticità dei territori e del tessuto socio/economico della Calabria e della Provincia di Cosenza. Proprio la conoscenza delle criticità, infatti, permetterà loro di agire in modo consapevole intervenendo lì dove i territoti che hanno amministrato hanno realmente bisogno.

Come Fratelli d’Italia Provincia di Cosenza, siamo certi del loro impegno e della loro lealtà verso la terra che li ha eletti e oggi li vede protagonisti e rappresentanti di una Calabria che mira ad uscire dalle sabbie mobili del passato. Noi rappresentanti locali continueremo ad operare e collaborare con loro, vigilando sull’operato, rappresentando loro le nostre idee, progetti ed opinioni così da essere rappresentati ed ascoltati al meglio anche in Senato.

Grazie a loro e grazie, soprattutto, ai cittadini che hanno creduto in loro, la strada tra la Calabria e Roma è finalmente più breve.