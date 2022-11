Cimitero Cariati, al via lavori di riqualificazione. Previsti anche interventi parapetto e raccolta acque

Cimitero, partiranno i lavori di riqualificazione e sistemazione della parte alta del campo santo, sulla Ss 108 Ter che porta a Terravecchia. Sarà potenziata la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane; realizzato un parapetto e sistemata la pavimentazione.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che l’obiettivo degli interventi resta quello di garantire maggiore decoro ed una migliore e funzionale fruizione di spazi e percorsi ai cittadini che si recano in visita ai propri cari defunti.

In particolare, per quanto riguarda la viabilità pedonale e carrabile dei vialetti a servizio delle cappelle, delle edicole e delle tombe, la pavimentazione sarà sistemata e realizzata in masselli di calcestruzzo.

Il potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane prevede oltre allo scavo, l’installazione di caditoie o pozzetti con chiusini per le ispezioni; il posizionamento di adeguata tubazione ed il rinterro. Il lato sud-est dell’area cimiteriale denominata E sarà messo in sicurezza attraverso il posizionamento di una staccionata, realizzata a Croce di S.Andrea.