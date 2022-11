Cosenza: il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Severo Grisaro, storico albergatore della città

Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per la scomparsa, avvenuta oggi, di Severo Grisaro, storico albergatore della città.

“Molto conosciuto in città per la sua attività, titolare dell’Hotel Grisaro, struttura ricettiva di via Montesanto, Severo Grisaro (detto Severino) – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – ha gestito, insieme alla famiglia, una delle aziende più longeve del nostro territorio. Il suo nome è legato anche allo storico Caffè Grisaro, fondato dal padre Serafino e punto di riferimento dei cosentini, sin dagli anni ’50. In quel locale, sin da quel tempo, Severino cominciò a formarsi e ad apprendere i segreti di un’attività che lo ha visto tra i protagonisti della ricettività alberghiera e della ospitalità cosentine. Con lui – ha aggiunto Franz Caruso – va via un pezzo importante

della storia cittadina e un lavoratore instancabile autentico pioniere nel suo settore”. Alla moglie, signora Dina Maletta e ai figli Serena e Serafino, il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale.