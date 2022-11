Rende (CS), disposta dal sindaco Manna la chiusura della scuola primaria di Santo Stefano

Con ordinanza n.140 il sindaco Marcello Manna ha disposto la chiusura per lunedì della scuola primaria di Santo Stefano.

La decisone da parte della amministrazione comunale è avvenuta in seguito alle segnalazioni che sono pervenute da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dsga dell’Istituto Comprensivo Rende-Quattromiglia, acquisite rispettivamente con prot. n.55469 in data 21/10/2022 e n.58068 in data 04/11/2022, nelle quali sono stati evidenziati dissesti del pavimento e di una parete del terzo piano dell’edificio,

nonché caduta di parti di intonaco.

“Considerato che, a seguito delle segnalazioni pervenute, sono stati effettuati sopralluoghi da parte di funzionari tecnici comunali, nonché in data odierna da personale del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco, ispezionando visivamente la struttura al fine di rilevare eventuali fattori di pericolosità che incidono sulla sicurezza dell’edificio scolastico; dato atto che, nelle more della trasmissione a questo ente della relazione di sopralluogo del personale intervenuto del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco e in modo che tecnici specializzati possano effettuare ulteriori ispezioni sulla struttura, si ritiene di dover procedere alla chiusura in via cautelare dell’edificio scolastico il giorno 07 novembre 2022, a tutela delle persone che vi operano (alunni, docenti, personale ATA, ecc.)”, si legge nella ordinanza.