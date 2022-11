Granata (Legalità Democratica): “Condivido la posizione dell’On. Loizzo sul rilancio dell’Ospedale di Cosenza”

“L’ospedale è al collasso, non ci sono reattivi per analisi salvavita, non si fanno gare per attrezzature che sono indispensabili alla diagnostica.Condivido la posizione del deputato della Lega On. Simona Loizzo, sulla necessità di intervenire sulle carenze strutturali dell’ospedale civile di Cosenza, che il management aziendale deve risolvere per garantire piena efficienza agli utenti. Anche noi siamo pronti a sostenere il presidente Occhiuto negli sforzi che dovranno essere compiuti per rilanciare l’Ospedale come punto di riferimento per l’intera provincia di Cosenza.”

Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.