Ampliamento Santa Chiara, il Comune di Corigliano-Rossano ribadisce disponibilità ad una convenzione a titolo gratuito

Sulla vicenda che riguarda l’utilizzo degli spazi del plesso scolastico di Santa Chiara da parte della Provincia per l’ampliamento del Liceo Classico San Nilo, tema più volte sollevato sulla stampa, al fine di fare la massima chiarezza e trasparenza, si informa la comunità che i dirigenti dell’Ente provinciale – si legge in una nota del Comune – hanno risposto alla comunicazione inviata da questa amministrazione l’11 marzo 2022 (la delibera pubblica era addirittura del dicembre 2021) in data 18 ottobre 2022.

Hanno risposto che le condizioni della convenzione non erano adeguate, chiedendoci che il bene venga trasferito.

«Ho risposto personalmente il 21 ottobre – dichiara il sindaco Flavio Stasi – cioè in meno di 72 ore direttamente al Presidente della Provincia, sottolineando che il Comune è disposto ad una convenzione a titolo gratuito senza alcun vincolo se non la finalità, che gradiremmo essere quella dell’ampliamento del liceo classico. Nella stessa missiva invito il Presidente della Provincia ad un incontro in Comune col fine di chiudere questa vicenda e magari, con lo stesso spirito costruttivo e trasparente, anche la questione della ex caserma dei Vigili del Fuoco. Per risolvere i problemi noi ci siamo sempre, e sono certo che arriveranno riscontri celeri e positivi».