Elezioni, continua il tour elettorale di Maria Elena Boschi in Calabria: gli appuntamenti del 20 e 21 settembre

Maria Elena Boschi torna in Calabria per la seconda parte del suo tour elettorale. Questi gli appuntamenti in programma; martedì 20 settembre, alle ore 17:30, iniziativa pubblica presso Villa Fabiano Palace Hotel a Rende in cui interverranno i candidati del collegio.

Alle 19:30, invece, è in programma una manifestazione presso il porto di Cetraro che sarà introdotta da Giuseppe Aieta. Mercoledì 21 settembre, alle ore 10:00, Maria Elena Boschi sarà a Corigliano Rossano per un punto stampa presso lo Chalet delle Rose.

“Dopo la straordinaria manifestazione di domenica a Lamezia – commentano il coordinatore regionale di Italia Viva, Ernesto Magorno, e il Segretario Regionale di Azione, Fabio Scionti – Maria Elena Boschi torna nella nostra regione per lanciare gli ultimi giorni di questa splendida campagna elettorale fatta di ascolto e confronto coi cittadini. Settimane intense che hanno visto crescere l’interesse verso il progetto del terzo polo e che, siamo certi, si tradurranno in un ottimo risultato elettorale”.