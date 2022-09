Trebisacce, Straface (FI): “Impegno del presidente Occhiuto per potenziare l’Ospedale Chidichimo”

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso di un tour che ha interessato numerosi comuni della provincia di Cosenza, accompagnato dal consigliere regionale di Forza Italia Pasqualina Straface, ha fatto tappa anche a Trebisacce, importante realtà dell’Alto Jonio, per tracciare priorità e obiettivi che riguardano da vicino il territorio e la sua popolazione.

Nel corso di un incontro che ha registrato la cospicua presenza di amici e simpatizzanti del partito, Straface ha avuto modo di illustrare, nel suo intervento, tutti gli interventi realizzati dalla Regione negli ultimi mesi.

“Dalla strada statale 106 agli aeroporti fino alla Sacal: tanti – dichiara Straface – i temi affrontati per far comprendere al meglio la bontà dell’azione politico-istituzionale portata avanti dal presidente Occhiuto. Una guida forte e autorevole della Regione che si sta prodigando soprattutto per ciò che concerne la questione sanità, in particolar modo per far fronte alla carenza atavica e gravissima di medici che non consente la riapertura dei reparti a pieno regime. Per questo, come evidenziato dallo stesso presidente, si lavora incessantemente per la stagione dei concorsi e, nell’urgenza, si è deciso di ricorrere a medici cubani. In tale ottica, massimo deve essere l’impegno di tutti affinché Forza Italia abbia un ottimo risultato alle elezioni politiche del 25 settembre per avere un governo amico che sposi le iniziative del presidente Occhiuto e trovi con lui le soluzioni adeguate per la nostra regione, tenendo sempre a mente la vicinanza a questo territorio e alla sua gente. Notevole attenzione – aggiunge Straface – è stata poi riservata alla questione afferente il futuro dell’Ospedale “Chidichimo” di Trebisacce, per il cui potenziamento massima sarà l’attenzione riservata e l’impegno profuso dal presidente Occhiuto. Questo nosocomio può difatti svolgere un ruolo importante non solo per Trebisacce, ma per l’intera Calabria al fine di combattere l’emigrazione sanitaria, soprattutto in Basilicata. Un Ospedale di frontiera che serve a rispondere alle esigenze territoriali, ma anche all’intero sistema sanitario regionale”.