Pronto soccorso di Corigliano e Ospedale della Sibaritide, visita del presidente Occhiuto e del consigliere Straface: “Massima attenzione alla sanità”

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso di un tour che ha interessato numerosi comuni della provincia di Cosenza, accompagnato dal consigliere regionale di Forza Italia Pasqualina Straface, ha fatto tappa anche a Corigliano Rossano, terza città della Calabria, per tracciare priorità e obiettivi che riguardano da vicino il territorio e la sua popolazione.

Anzitutto, una visita al pronto soccorso dell’Ospedale “Compagna” di Corigliano e poi all’Ospedale della Sibaritide in fase di realizzazione.

“Si è trattato – dichiara Straface – di una visita più che proficua che il presidente Occhiuto ha voluto effettuare presso il nosocomio coriglianese per sincerarsi, anche nella sua veste di commissario ad acta alla sanità, del nuovo corso del presidio ospedaliero a seguito di alcuni importanti lavori che interessano il pronto soccorso. Con soddisfazione, si è potuto verificare come i predetti lavori siano ormai quasi definitivamente ultimati; tutto ciò, come già appurato nel corso di una mia visita effettuata nei giorni scorsi, significa che, ben presto, l’ospedale di Corigliano sarà dotato di un pronto soccorso completamente nuovo di zecca, con locali accoglienti ed efficienti, decorosi e funzionali degni di un presidio sanitario col maggior numero di prestazioni rispetto a tutti gli altri per la sua posizione baricentrica. Apprezzamento è stato espresso dal presidente Occhiuto per questo intervento improcrastinabile e necessario, unitamente ad un confronto costruttivo avuto dallo stesso presidente con alcuni medici che, con dedizione, operano all’interno dell’ospedale cittadino”.

“Un sopralluogo è stato poi effettuato dal presidente Occhiuto presso il cantiere dei lavori in corso di realizzazione dell’Ospedale unico della Sibaritide. Qui – prosegue Straface – si è avuto modo di appurare il rispetto del cronoprogramma dell’importante opera e il prosieguo dei lavori a pieno regime, registrando ampia soddisfazione per l’impegno profuso affinché il nuovo presidio ospedaliero veda presto la luce e costituisca un prezioso punto di riferimento per tutto il territorio. Massima attenzione alla salute dei cittadini, alla cura e all’assistenza dei calabresi per combattere il fenomeno dell’emigrazione sanitaria, stagione dei concorsi per reperire nuove, qualificate figure professionali: questa la politica del presidente Occhiuto e di tutti noi in Regione Calabria per porre fine a tali ataviche carenze”.