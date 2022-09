Alluvione nelle Marche, vigili del fuoco di Corigliano-Rossano in aiuto dei territori colpiti. Il sindaco Stasi: “Sono nostro orgoglio”

«Tra i tanti vanti della nostra città, uno che si distingue e ci fa onore è il Corpo dei Vigili del Fuoco, in questi giorni impegnati, con una squadra, nelle Marche per prestare soccorso nelle zone devastate dal maltempo». Lo afferma, in una nota, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

«Da sindaco e cittadino – dichiara il primo cittadino – non posso che essere orgoglioso di questi uomini che hanno deciso di portare aiuto concreto alle popolazioni delle città delle Marche sconvolte in questi giorni dalla furia del maltempo. È una dimostrazione di grande coraggio collettivo, sono vicino a quanti nel territorio marchigiano stanno tentando di ripartire, dal fango, dal dolore e dalle macerie. I nostri uomini – conclude Stasi- saranno lì, e con loro idealmente tutta la città, ad aiutare nelle ricerche, bonificando le strade, mettendo in sicurezza gli edifici».