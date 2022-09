Corigliano-Rossano: firmato Protocollo d’Intesa tra amministrazione, SOGET, e l’Ordine dei Commercialisti

Il Comune di Corigliano-Rossano continua nel suo percorso di attivare buone pratiche che avvicinino l’ente ai cittadini. Ieri mattina – mercoledì 7 settembre 2022 – a Palazzo Bianchi, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal vicesindaco, con delega alla Programmazione economica e strategica, Maria Salimbeni, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari, Vincenzo Cesarini, il Settore Tributi comunale rappresentato dal dirigente Danilo Fragale e dal funzionario Silvio Campana e il delegato della SO.G.E.T. Spa. Saverio Morello.

Lo strumento condiviso consentirà la regolamentazione e la gestione delle istanze e dei reclami trattati dai professionisti incaricati. In particolare, per ciascuna istanza in autotutela, al professionista basterà inoltrare una e-mail di posta certificata per ricevere dal concessionario del servizio il riscontro sull’accoglimento totale o parziale della stessa oppure il diniego con le relative motivazioni. Solo per le pratiche particolarmente complesse e non risolvibili con il solo scambio di corrispondenza sarà attivato il servizio di ricezione previo appuntamento telefonico.

«Sono molto soddisfatta del percorso intrapreso – ha dichiarato la vicesindaco Salimbeni – ringrazio il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per aver condiviso la redazione e la stipula dei questo Protocollo di Intesa, e mi auguro questo sia solo il primo passaggio di un percorso che ci consenta di aprire ulteriori canali di interlocuzione diretta con altri Settori Professionali operanti nel territorio comunale (Avvocati, Associazioni di consumatori, ecc.), nello spirito di una fattiva collaborazione e sinergia, volta alla collaborazione nella risoluzione di questioni riguardanti gli adempimenti tributari e la lotta all’evasione, anche con riferimento alle utenze idriche».

«Abbiamo fatto un passo importante nella direzione che abbiamo intrapreso rispetto all’attivare buone pratiche e agevolare i cittadini – ha dichiarato il sindaco Stasi – sono certo riusciremo ad aprire ulteriori canali con altri ordini professionali per una migliore gestione delle pratiche burocratiche».