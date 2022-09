Cariati, mercoledì 7 stop all’umido: Comune impossibilitato a conferire a Bucita

Porta a porta, impossibilità di conferire da domani, mercoledì 7, presso l’impianto di Bucita. È, questo, il motivo per il quale a partire dalla raccolta dell’umido prevista per la stessa giornata di domani, non potrà essere garantito il ritiro presso le utenze domestiche.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali alla luce della comunicazione ricevuta dalla ditta Ekrò che gestisce l’impianto di Bucita

L’invito alla cittadinanza è a non posizionare sul piano strada i mastelli contenenti la frazione organica.

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e, pur non essendo responsabilità dell’Amministrazione Comunale la stessa si scusa per i disagi.