Magorno (IV): “Operazione Gratteri efficace azione di contrasto alla criminalità”

Così sui social il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

“La maxi operazione condotta dalla Dda di Catanzaro rappresenta un’efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il lavoro svolto dal Procuratore Gratteri e da tutti i magistrati e le forze dell’ordine che operano per la legalità è elemento fondamentale per i tanti cittadini onesti che s’impegnano per una #Calabria migliore, libera da ogni condizionamento criminale e capace di guardare con fiducia al futuro. Attendiamo gli sviluppi giudiziari con la certezza che i fatti saranno accertati con rigore”.