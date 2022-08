Lavori di ripristino della ringhiera di via Pasquale Rossi a Cosenza: divieto di transito lunedì 8 agosto

Per consentire i lavori di riparazione della ringhiera danneggiata a seguito dell’incidente stradale del 28 luglio scorso nel quale rimase coinvolto un mezzo pesante caduto nel sottopasso di Via Pasquale Rossi, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che ha disposto il divieto di transito, dalle ore 6,00 alle ore 16,00 di lunedì 8 agosto, sulla Rotonda dell’Autostrada A2 di via Pasquale Rossi e nel sotto passo della stessa strada, limitatamente al tratto interessato dai lavori. Fanno eccezione al divieto i mezzi di cantiere. Il provvedimento della Polizia Municipale si è reso necessario in considerazione del fatto che, durante i lavori di riparazione, all’altezza della Rotonda dell’autostrada e su via Pasquale Rossi si dovranno posizionare degli autocarri per scaricare le ringhiere in ferro. L’ordinanza è stata emanata per garantire nell’area interessata le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada.

La Polizia Municipale, per gli autocarri superiori ai 35 quintali suggerisce un percorso alternativo: Rotonda dell’autostrada A2 – Via Pomponio Leto, Rotonda Piazza Europa – via Marconi – Via degli Stadi – Piazza Europa.