Corigliano Rossano (Cs), sale l’attesa per “La Notte dello Ionio”: tutti gli eventi in programma

Un Lungomare allestito a festa per tutta la notte. È prevista per domani una delle serate clou del cartellone di luglio del Coro Summer Fest, “La Notte dello Ionio” il 28 luglio con inizio alle 21 sul Lungomare Sant’Angelo. Una notte per fare il pieno di divertimento, ed emozioni. Un percorso che unirà la danza all’arte, impreziosito da concerti, e performance di artisti di strada ed esibizioni sportive. A impreziosire la serata le installazioni del Festival delle Luci. Per problemi tecnico- logistici degli organizzatori è stato invece rimandato ad agosto lo Street Food Festival

Una lunga serie di performance si susseguiranno fino a notte fonda.

Ci sarà la Piazza della musica, l’esibizione della Jamme Band con un tributo a Renzo Arbore, l’incredibile energia dello svedese Michael Feiner, il travolgente folk dei Briganti della Sila, gli OttoPiù e la banda della Proloco Pollino, la Piazza dello Sport per scoprire nuove passioni con diverse associazioni operanti sul territorio, la Piazza della Danza, anche in questo caso gli spettacoli saranno a cura delle scuole e delle associazioni locali.

Ma non finisce qui, il lungomare sarà invaso dall’allegria di una serie di artisti di strada che sfileranno lungo viale Mediterraneo, piccoli spettacoli di circo, il teatro con varie esibizioni, tra cui quella dei ragazzi di 4U performer e del Teatro della Maruca. Immancabili poi le aree dedicate allo Street Food.

Filo conduttore della serata sarà la musica, per ballare, cantare e divertirsi.

IL PROGRAMMA:

A TORRE SANT’ANGELO DALLE 21.30 si esibiranno:

JAMME BAND LIVE TRIBUTO A RENZO ARBORE

4U PERFMOMER

Gruppo BRIGANTI DELLA SILA

Conduce GIADA CARINO

Coordinamento Ettore Carella

ANFITEATRO RINO GAETANO DALLE 21.30

ESIBIZIONE SCUOLE DI DANZA

Heart beat School di Ivan Toretti

The Center Ballet di Ilaria Cava

“Il Ritmo del Successo” di Sonia De Simone e Francesca Le Fosse

Stage Academy Ballet di Lorena Martilotti

Scuola internazionale di danza di Carmen Biscardi

Eurolira dance Francesco Converso

Dance project Morena Avena

Conduce MICHELE CONVERSANO

AREA SPORT AREA PARCHEGGI HOTEL MURANO DALLE ORE 21

ASD HEART BEAT CLUB

ASD SCACCHI

ASD RANGERS (calcio)

ASD BIKE (Corigliano)

ASD VIRTUS ACADEMY

ASD ROSSANESE

ASD CLUB SPORT CORIGLIANO

ASD TAEKWONDO DRAGHI ROSSANO

AIA SEZ. ROSSANO

Coordinamento Ivan Toretti

PIAZZA RINO GAETANO

DJ SET CON OSPITE MICHAEL FEINER DJ DALLE ORE 00.30

VIALE MEDITERRANO ARTISTI DI STRADA DALLE ORE 21

MARCO BELLOMO delicatezza e gentilezza, si gioca con le bolle di sapone

TONIA MINGRONE Sospensioni poetiche – Uno spettacolo che attraverso il linguaggio della danza acrobatica aerea sui tessuti e cerchio aereo, vi porterà in una dimensione onirica e suggestiva, la poesia del corpo sospeso in aria, condurrà lo spettatore lontano dalla realtà, sospendendolo appunto, in un momento magico e poetico.

NINO SCAFFIDI fachiro, sputafuoco, ed ammaestratore di rettili

GIOCOLEREGGIO parata itinerante con trampolieri alati giocoliere sputafuoco e danzatrice

ANDREA SIECOLA live performance di handpan

SABRINA DE MITRI, One Woman Band, presenta il suo viaggio elettro-acustico “To The Moon and Back”, sax, voce, synths, guitalele,samples, beatbox e loopstation

“CARBONI AL DENTE” DELLA COMPAGNIA FUOCO&CLOWNERIE

La figura goliardica dell’artista si esibirà in uno spettacolo di manipolazione e giocoleria col fuoco. Alle prese con un barbecue e intento a preparare il suo piatto forte, chiede al pubblico solo 5 minuti di attesa. Il tempo sembra non passare mai. L’artista si troverà, quindi, costretto ad intrattenere il pubblico, inventandosi di tutto, nel frattempo che i suoi carboni siano cotti…al dente, appunto

CIRCUS ECOROSS attività di informazione e sensibilizzazione sull’ambiente e sulla raccolta differenziata mentre tutto intorno ci sarà atmosfera circense con: trampoliere, mangia fuoco, clown, giocoliere, magia, ecc… TEATRO DELLA MARUCA con Storie di Pezza

GRUPPI ITINERANTI SU VIALE MEDITERRANEO DALLE ORE 22

GRUPPO FOLK PROLOCO POLLINO Gruppo Folklorico sfilata balli e canti tradizionali

OTTOPIÙ 900 Streetband

Per problemi tecnico- logistici degli organizzatori è stato invece rimandato ad agosto lo Street Food Festival