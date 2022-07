Corigliano Rossano, Sorical: terminati i lavori sulla condotta Macrocioli

La Sorical ha comunicato che i lavori urgenti sulla condotta DN300 Macrocioli, che serve lo scalo di Rossano oltre ad alcune contrade dell’area sud della città, sono terminati da poco.

I lavori sono risultati particolarmente complessi in quanto è stato necessario lo spostamento di un intero tratto di condotta il quale, per ragioni che dovranno essere accertate dagli enti coinvolti, si trovava al di sotto di un fabbricato.

Gli impianti del Trionto, dunque, sono stati riavviati e nelle prossime ore la condotta andrà in pressione garantendo l’approvvigionamento idrico prima alle contrade collegate alla stessa per poi rifornire il serbatoio Matassa, facendo tornare progressivamente la situazione alla normalità anche allo scalo di Rossano.

Anche questa circostanza sottolinea l’esigenza, soprattutto in un momento critico sotto il profilo ambientale e climatico come quello attuale, di rinnovare le grandi adduttrici di approvvigionamento idrico, che risalgono generalmente agli anni ’70, come l’Amministrazione Comunale sta facendo per la Petraro-Donnanna e per la Cona-Pantasima, ovvero quelle di competenza comunale.