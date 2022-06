Teatri Cosenza, Caruso: “Officina delle Arti patrimonio culturale da rilanciare. Faremo qualcosa per scongiurarne la chiusura”

“Faremo quanto e’ nelle nostre possibilita’ e competenze per aiutare l’Officina delle Arti a superare il momento di difficolta’ economica che l’ha investita e per rilanciarne l’azione sul territorio cittadino”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, incontrando questa mattina a Palazzo dei Bruzi Edoardo Tarsia, fondatore e titolare della struttura, che in oltre 22 anni di attivita’ ha rappresentato un punto di riferimento importante per Cosenza ed i cosentini. Tarsia, e’ scritto in una nota, ha chiarito: “sto spendendo tutta la mia pensione in questo sogno che negli anni ha dato buoni frutti alla citta’. Oggi sono in difficolta’. Ma non voglio soldi. Il mio obiettivo e’ che l’Officina delle Arti sopravviva alla mia pensione e che venga messa nelle condizioni di poter continuare ad operare”. Caruso ed i consiglieri Trecroci e Turco hanno, quindi, ipotizzato una serie di iniziative da avviare nel piu’ breve tempo possibile, per cominciare a dare una prima risposta concreta alle necessita’ della struttura culturale.

“La concretezza e’ il mio modus operandi – ha sostenuto il sindaco -. Le cose si risolvono con praticita’, senza troppe parole. Dobbiamo fare qualcosa per scongiurare la chiusura di questa struttura che rappresenta un patrimonio culturale della citta’ e che, quindi, non puo’ andare perso. E la faremo. Incominceremo, intanto, ad inserirla nel circuito delle attivita’ culturali comunali, cosi’ da renderla sede di eventi e iniziative per come facciamo per le altre strutture culturali ed artistiche della citta’. Tra queste sara’ compreso anche il Teatro dell’Acquario che ha anch’esso notevoli criticita’, che intendiamo superare”. Il primo cittadino ha anche sposato l’idea avanzata dal consigliere Trecroci di rendere l’Officina delle Arti sede di alcune attivita’ scolastiche extracurriculari, chiedendo il sostegno delle scuole cittadine. “Tutto cio’ – ha concluso Caruso – per il breve/medio termine. Per il lungo periodo, invece, attueremo una serie di progetti sinergici tra le diverse strutture teatrali cittadine, coinvolgendo anche il teatro dell’Acquario ed il Teatro Rendano, per creare un vero e proprio sistema teatrale cosentino. In ballo c’e’ Agenda urbana che ha al centro della propria mission la valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche rilevanti finanziamenti ministeriali che stiamo cercando di intercettare e per i quali ho gia’ avviato una seria interlocuzione con il Ministero”. Soddisfatto dell’esito dell’incontro Edoardo Tarsia ha invitato il primo cittadino a visitare la struttura. Invito subito accolto dal Sindaco che lo ha gia’ messo in agenda.