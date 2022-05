Orto Tramonti nell’abbandono, la denuncia di “Unione è Forza”: “Offesa al centro storico di Corigliano e fonte di pericolo”

“Un incantevole scrigno naturalistico immerso nel centro storico di Corigliano ridotto a landa desolata. Si presenta così, ormai da molto tempo a questa parte, l’Orto Tramonti, uno degli ‘angoli’ più caratteristici del borgo antico, simbolo non solo d’ambiente ma anche di cultura, socializzazione, immagine della città. Si rende necessario il celere ed efficace intervento dell’Amministrazione Comunale affinché questo luogo, patrimonio dell’intera comunità, non continui a soggiacere nel degrado, nell’incuria e nella sporcizia”.

L’accorato appello porta la firma dell’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza” attraverso una nota stampa a firma del presidente Fabio Pistoia.

“Come sodalizio recentemente costituito in città, ma con le idee già ben chiare sugli obiettivi da perseguire, non possiamo che sostenere, con determinazione, l’azione di sensibilizzazione e l’impegno profuso per questa zona del centro storico da parte di Emanuele Berardi, che dello stesso centro storico ne è strenuo difensore da giovane colto qual è. L’Orto Tramonti, suggestivo anche da un punto di vista paesaggistico, da risorsa collettiva da tutelare e valorizzare è divenuto una foresta a cielo aperto. Una vera offesa al centro storico e alla sua gente, nonché all’intera comunità, oltre che fonte di situazioni di rischio e pericolo che possono derivare dalla presenza, nient’affatto remota, di animali, con annesse conseguenze di carattere igienico-sanitario. Rivolgiamo un appello, pertanto, all’indirizzo all’Amministrazione Comunale affinché tale scempio cessi e l’Orto Tramonti ritorni in condizioni di normalità, in termini di fruibilità e sicurezza per cittadini e turisti”.