Cosenza, via Roma riaperta al transito. Il sindaco Caruso: “Impegno mantenuto”

Riaperto al transito veicolare il tratto di via Roma compreso tra le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini”. Lo rende noto il Comune di Cosenza.

“Abbiamo riconsegnato alla città la piena fruibilità di via Roma – ha affermato il sindaco Franz Caruso, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti – Su questa iniziativa ci sono state tante polemiche, alcune sterili e strumentali, che mettiamo da parte perché oggi è un momento di festa, oltre a non far parte della mia cultura politica. Penso, comunque, che le polemiche siano il sale della vita, soprattutto quando sono espressione civile di una valutazione “diversa”.

“Oggi sono soddisfatto – ha proseguito il sindaco Caruso – perché con questa iniziativa ho rispettato la parola data ai miei concittadini in campagna elettorale. Tutti gli impegni assunti saranno mantenuti. La riapertura di via Roma è solo il primo segnale, significativo e tangibile, della mia volontà di dare seguito al programma che abbiamo presentato ai cosentini e per il quale siamo stati scelti. In ciò c’è ovviamente anche la consapevolezza di avere fatto bene, perché penso che la riapertura di questo tratto sia utile per ridare normalità ad una viabilità che ha creato tanti danni, non solo alla circolazione ed all’ambiente, perché non è da uno slargo immerso nel traffico caotico dei tubi di scappamento delle autovetture che si ricava sostenibilità ambientale, ma soprattutto all’economia, al commercio di questa zona. Ora avvieremo i provvedimenti consequenziali, eliminando, peraltro, quella guida all’inglese che era un’anomalia nella nostra città e che ha creato, anch’essa, non pochi disagi per automobilisti e pedoni. Sarà ripristinata la circolazione a senso unico a Piazza Bilotti, ma, naturalmente, avremo un periodo di 15/20 giorni di sperimentazione del traffico per poi fare una scelta definitiva orientata sulla segnaletica e sulla viabilità delle traverse. Il tutto cercheremo di farlo in collaborazione con l’Università della Calabria, alla quale affideremo l’incarico per realizzare il PUT, Piano urbano del traffico, ed il PUMS, Piano urbano sulla mobilità sostenibile. Metteremo, poi, mano a tutta la viabilità della città, soprattutto quella che riguarda la parte a Sud, dove era stato vietato il doppio senso di circolazione alle spalle dell’ospedale, su viale della Repubblica, dove dovrebbe ritornare il doppio senso di marcia. Così come ci occuperemo della viabilità su Via Reggio Calabria, su cui stiamo lavorando per dare esecuzione alla realizzazione di una infrastruttura viaria necessaria per superare in parte i danni creati alla viabilità urbana dalla chiusura di Viale Mancini. Abbiamo una visione ed un’idea della città moderna, bella, armonica e vivibile che vogliamo realizzare – ha concluso il primo cittadino – e, insieme ai cosentini, che sono per me sprone e pungolo quotidiano, la realizzeremo”.