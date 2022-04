Cassano, inaugurazione delegazione minicipale di Sibari nuova postazione Agenzia delle Entrate help desk

Giovedì 21 aprile prossimo, alle ore 11:00, presso la Delegazione Municipale di Sibari verrà inaugurata l’attivazione di una postazione di “help desk” rivolta a categorie di cittadini appartenenti a fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. L’iniziativa rientra nell’intesa formalizzata con apposita convenzione, tra il Comune di Cassano All’Ionio e l’Agenzia delle Entrate. Ne ha dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso. Si è addivenuti a tale decisione, in quanto il Comune di Cassano all’Ionio ritiene fondamentale garantire che sul territorio vi sia un’importante offerta di servizio, considerato che a seguito della riorganizzazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate sul territorio comunale è stato chiuso l’ufficio che dal 2013 era stato collocato presso Sibari in locali messi a disposizione dall’ente locale. Al fine di garantire che i cittadini del comprensorio non subiscano un’ulteriore penalizzazione in termini di offerta di servizio, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, si è attivata per evitare gli effetti negativi connessi alla chiusura, intessendo incontri con i vari organi regionali e provinciali dell’Amministrazione finanziaria presso le loro sedi.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, attraverso gli Uffici Territoriali facenti capo alle Direzioni Provinciali, esercita, tra le altre, le funzioni di “assistenza ai contribuenti, assicurando loro l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza …”, finalizzate ad andare incontro alle specifiche esigenze dei cittadini, mediante l’attivazione di avanzate strumentazioni tecnologiche e telematiche volte a consentire il collegamento a distanza tra gli uffici e i contribuenti, in modo da soddisfare le esigenze di una platea sempre più ampia di contribuenti, in un tempo sempre minore, senza la necessità di punti fisici di contatto e con un impatto positivo sia sull’organizzazione che sulla collettività. In tale contesto, la centralità che gli sportelli rivestivano nel passato è venuta progressivamente meno e il concetto di “spazio fisico” si è evoluto in un concetto di “spazio virtuale”, determinando un importante salto di qualità culturale, con impatto concreto ed immediato sia sui cittadini, che possono di più e meglio programmare il proprio tempo che sull’organizzazione degli Uffici. Tuttavia, poiché un simile modello, almeno nella fase di transizione generazionale, può comportare, per le persone più deboli e svantaggiate, il passaggio dalle “barriere architettoniche” alle “barriere tecnologiche”, il Comune di Cassano all’Ionio ha riconfermato l’interesse a proseguire la collaborazione istituzionale con l’Agenzia delle Entrate, per intercettare soprattutto i bisogni dei ceti più deboli e svantaggiati (persone prive di alfabetizzazione informatica e tecnologica, persone con seri problemi di salute, persone in condizioni di disagio sociale o familiare), attraverso una modalità innovativa e sperimentale di servizi offerti a quei cittadini che, a causa del “divario digitale”, manifestino evidenti difficoltà a entrare in contatto con l’Agenzia delle Entrate. Il Comune di Cassano all’Ionio, pertanto, ha messo a disposizione, presso la Delegazione Municipale di Sibari, uno spazio per la collocazione a cura dell’Agenzia delle Entrate di una postazione di “help desk”.

Nell’ambito di tale postazione, rivolta a categorie di cittadini appartenenti a fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico, la/il-le/i referente/i del Comune, acquisiranno, con una modulistica condivisa ai fini dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono dell’interessata/o (e-mail/pec, solo laddove disponibili). Tali dati, senza alcuna specificazione del servizio richiesto, saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica e con le modalità di cui al primo punto. L’Agenzia delle Entrate prende in carico i dati trasmessi, li profila come attività di “assistenza” e interpella le/i cittadine/i interessate/i ai contatti indicati, per una soluzione, anche da remoto, e secondo le modalità concordate, delle questioni prospettate e nei casi in cui non sia concretamente possibile erogare il servizio con i canali telematici disponibili, risolverà la questione prospettata dalle/dai cittadine/ni di cui al punto 3 della presente convenzione, mediante la presenza diretta di proprio personale presso il sito “help desk” allestito nella Delegazione municipale di Sibari. Per assicurare il servizio alla cittadinanza il Comune di Cassano all’Ionio si è fatto carico di ogni onere connesso all’accordo tra le parti, e nessuna spesa graverà in capo all’Agenzia delle Entrate per il comodato d’uso del locale e per i correlati costi di gestione ordinari e straordinari, ivi comprese le utenze ed i servizi di pulizia.