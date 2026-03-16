Maltempo, gravi danni alla Guglielmo: la solidarietà del Gruppo Partito Democratico di Catanzaro

Il Partito Democratico di Catanzaro, con i propri rappresentanti istituzionali in Consiglio comunale e in Giunta, esprime sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia Guglielmo, ai lavoratori e a tutta la comunità aziendale della storica torrefazione Guglielmo, colpita dai gravi danni provocati dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio del Catanzarese.

“Quanto accaduto allo stabilimento produttivo di Copanello, dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato parte del capannone destinato alla produzione e al confezionamento, rappresenta un evento che colpisce una realtà imprenditoriale di grande rilievo per il nostro territorio.

La Guglielmo è infatti una delle aziende simbolo della Calabria, una realtà che nel corso dei decenni ha saputo coniugare tradizione, qualità e capacità imprenditoriale, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e occupazionale del territorio e portando il nome della nostra regione ben oltre i confini locali e nazionali.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutte le strutture impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e di gestione dell’emergenza, intervenute con tempestività per limitare le conseguenze dell’evento.

In un momento come questo riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni, ai diversi livelli, siano vicine a una realtà produttiva così importante, affinché si possa procedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle attività e alla piena tutela dei livelli occupazionali.

Alla proprietà, ai lavoratori e alle loro famiglie giunga la nostra più sincera vicinanza”.