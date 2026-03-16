“Le idee non possono realizzare nulla. Per realizzare le idee, c'è bisogno degli uomini, che mettono in gioco una forza pratica” - Karl Marx
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Maltempo, Bruno (Tridico Presidente): “Solidarietà alla torrefazione Guglielmo, simbolo dell’eccellenza calabrese”

«Ci sono aziende che non sono soltanto imprese, ma parte integrante della storia e dell’identità di un territorio. Quanto accaduto allo stabilimento della Torrefazione Guglielmo colpisce una realtà imprenditoriale che da decenni rappresenta orgoglio, lavoro e qualità per la Calabria e che ha saputo portare il nome della nostra terra ben oltre i confini regionali».

Lo afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, commentando i danni provocati dal maltempo che nella notte hanno interessato lo stabilimento della torrefazione Guglielmo a Copanello, nel comune di Stalettì.

«Fortunatamente non si registrano feriti – prosegue Bruno – ma i danni sono ingenti e riguardano un’azienda che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento per l’economia e l’immagine della nostra regione».

«Alla famiglia Guglielmo, ai lavoratori e a tutta l’azienda – conclude – va la mia vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità. Sono certo che una storia imprenditoriale così solida saprà reagire anche a questo momento difficile con la stessa determinazione che l’ha resa una delle eccellenze più riconosciute della Calabria».

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