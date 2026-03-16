Premio Strega Poesia 2026: presentata la candidatura della silloge “Stelle dissidenti” di Luciano Tribisonda

È stata presentata la candidatura al Premio Strega Poesia 2026 la raccolta Stelle dissidenti dell’autore Luciano Tribisonda, originario di Reggio Calabria, pubblicata dalla nota casa edtirice Pequod.
In Stelle dissidenti la poesia si muove tra riflessione esistenziale e tensione civile, dando voce a figure marginali e solitarie, simboliche presenze che abitano i margini della storia, della società e della nostra quotidianità.
La candidatura di Stelle dissidenti al Premio Strega Poesia 2026 rappresenta un nuovo passaggio nel percorso letterario dell’autore e conferma l’attenzione verso una poesia capace di interrogare il nostro tempo con sensibilità civile e consapevolezza critica, portando con sé anche l’eco di una tradizione culturale profondamente legata alla Calabria e al Mediterraneo.