AMMI Catanzaro: Carmen Audino Mancuso succede a Silvana Aiello Bertucci

Si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne alla guida della sezione di Catanzaro dell’AMMI – Associazione Mogli Medici Italiani. Dopo un periodo di intenso impegno e dedizione, la presidente Silvana Aiello Bertucci ha ceduto il testimone a Carmen Audino Mancuso, eletta nuova presidente della sezione.

Silvana Aiello Bertucci ha voluto tracciare un bilancio del lavoro svolto: «È stato un onore guidare la sezione AMMI di Catanzaro in questi anni. Abbiamo portato avanti iniziative sociali e culturali importanti sui temi della prevenzione, ambiente, nuove generazioni, sicurezza e dipendenze, rafforzando il ruolo dell’associazione sul territorio. Ringrazio tutte le socie e il direttivo per la collaborazione, il sostegno e l’amicizia dimostrata, augurando alla nuova presidente un proficuo lavoro».

La neo presidente Carmen Audino Mancuso ha espresso gratitudine e determinazione: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Ringrazio la presidente uscente per il lavoro svolto e per l’esempio di impegno associativo. Il mio obiettivo sarà proseguire nel segno della continuità, promuovendo nuove iniziative a favore della comunità e dei valori dell’AMMI».

Alla cerimonia, alla quale era presente anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Antonio Ciconte, è intervenuta la presidente nazionale AMMI, Tiziana Bianchini Baldoncini: «Desidero rivolgere il mio più sentito apprezzamento alla past president Silvana Aiello Bertucci per come ha guidato la sezione AMMI di Catanzaro, che è la più corposa d’Italia, esempio virtuoso di partecipazione e vitalità associativa. Alla nuova presidente, Carmen Audino Mancuso, rivolgo i miei auguri di buon lavoro, certa che saprà proseguire con competenza e passione nel solco tracciato».