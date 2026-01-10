Lamezia Terme: presentazione dell’offerta formativa all’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani

L’Istituto Comprensivo Perri – Pitagora – Don Milani, diretto da Giuseppe De Vita, apre le porte alle famiglie con Open Day e Open Week. Si tratta di occasioni preziose per conoscere una realtà educativa che concilia la solidità della tradizione con l’attenzione all’innovazione, valorizzando ogni fase del percorso di crescita degli studenti.
Sarà possibile visitare gli spazi, partecipare ad attività dedicate e ricevere tutte le informazioni utili per l’iscrizione al prossimo anno scolastico.
Tutte le famiglie sono invitate.
Date e orari:
Scuola Aperta Primaria ” Maggiore Perri” e ” San Teodoro”
Martedì 13 gennaio 2026 dalle ore 16.45 alle 18.45 presso Auditorium scuola secondaria ” Pitagora”.
Open week scuola primaria ” Maggiore Perri” e San Teodoro”
da mercoledì 14 gennaio a venerdì 16 gennaio 2026 dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Open week Scuola dell’Infanzia dal 12 al 17 gennaio
Open Week Secondaria 12,13,14 gennaio dalle 8.30 alle 12.30
Open day Secondaria 24 gennaio dalle 16 alle 19.