Valorizzazione del centro storico, Palaia: “Domani momento di partecipazione e condivisione con la cittadinanza e istituzioni”

«La rigenerazione e la valorizzazione del centro storico di Catanzaro rappresentano una priorità strategica per l’Amministrazione comunale. Per questo – dichiara la consigliera comunale delegata, Daniela Palaia – abbiamo lavorato a un percorso condiviso che mette insieme istituzioni, associazioni, enti del territorio e istituti accademici, con l’obiettivo di costruire una visione nuova e partecipata della città antica.»

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 16.30 nella sala “A. Placanica” della Biblioteca comunale “F. De Nobili”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei progetti di valorizzazione del centro storico.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la consigliera delegata Daniela Palaia.

«Si tratta di iniziative che intendono rilanciare il cuore identitario della città — prosegue Palaia — attraverso interventi culturali, sociali e urbanistici che coinvolgono attivamente la cittadinanza. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a dare il proprio contributo: il centro storico può tornare a essere un luogo vissuto, attrattivo e generatore di comunità solo se costruito insieme.»