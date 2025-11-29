Firmata a Catanzaro intesa per contrasto a usura ed estorsioni. Il prefetto Nicolò: “Chi trova il coraggio di denunciare non è lasciato solo”

“Il patto firmato oggi rafforza il lavoro di prevenzione e contrasto verso un fenomeno che, nella nostra regione, continua a presentarsi in forme sempre piu’ insidiose. Le analisi investigative mostrano come usura ed estorsioni restino spesso sommerse, anche per la difficolta’, da parte delle vittime, di rivolgersi alle istituzioni. Proprio per questo diventa essenziale ampliare la rete di collaborazione tra prefetture, forze dell’ordine, enti locali e mondo economico, cosi’ da intercettare i segnali di vulnerabilita’ e sostenere chi opera nella legalita’”. Lo ha detto il prefetto Maria Grazia Nicolo’, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, in occasione della firma, avvenuta stamani in Prefettura, del protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura e delle estorsioni nella provincia di Catanzaro.

“Racket ed usura – ha aggiunto – non sono soltanto reati, ma strumenti di controllo e di impoverimento, chi trova il coraggio di denunciare non viene lasciato solo”.