Cardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: “Figura di lunga e consolidata esperienza”

“Intendo esprimere piena e convinta soddisfazione per l’individuazione nel nuovo comandante della polizia di Catanzaro. Amedeo Cardamone rappresenta una figura di lunga e consolidata esperienza che metterà al servizio del capoluogo le sue competenze e la sua professionalità. La scelta di Cardamone come nuovo vertice consentirà al corpo della polizia municipale del capoluogo di affrontare al meglio le impegnative sfide di gestione della viabilità, della sicurezza urbana e l’insieme di azioni di prevenzione e controllo sul territorio. A lui rivolgo gli auguri di buon lavoro”.

Così il coordinatore cittadino della Lega, Franco Longo.