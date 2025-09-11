“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeCalabriaCatanzaroCardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: "Figura di lunga...
CalabriaCatanzaro

Cardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: “Figura di lunga e consolidata esperienza”

“Intendo esprimere piena e convinta soddisfazione per l’individuazione nel nuovo comandante della polizia di Catanzaro. Amedeo Cardamone rappresenta una figura di lunga e consolidata esperienza che metterà al servizio del capoluogo le sue competenze e la sua professionalità. La scelta di Cardamone come nuovo vertice consentirà al corpo della polizia municipale del capoluogo di affrontare al meglio le impegnative sfide di gestione della viabilità, della sicurezza urbana e l’insieme di azioni di prevenzione e controllo sul territorio. A lui rivolgo gli auguri di buon lavoro”.

Così il coordinatore cittadino della Lega, Franco Longo.

Articolo PrecedenteGal “Serre Calabresi”, la forza rigenerativa della permacultura. Organizzati tre laboratori sperimentali a Maida
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria: agevolazioni per gli studenti negli esercizi commerciali della città

Crotone, aggiornati gli orari della ZTL sul lungomare cittadino

SportSpecialist Volley Reggio Calabria, Laganà analizza il momento e lancia la sfida: “Obiettivo? Riempire il PalaCalafiore”

Crotone, sorteggiati gli scrutatori per le elezioni regionale del 5 e 6 ottobre 2025

Crotone, ok della Giunta a progetto antidroga dedicato ai giovani

Pacchetti turistici, Nesci (ECR-FDI): “Dal Parlamento europeo un segnale forte a tutela di consumatori e delle imprese italiane”

A Reggio Calabria torna il Scirubetta, il festival del gelato artigianale

Regionali, Donzelli: “Noi uniti, nel centrodestra risiko indecente”

Antoniozzi: “Vinceremo in Calabria. Casa dei riformisti? Se l’è presa Renzi”

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Obiettivo è partire nelle prossime settimane con i cantieri”

Salute, Mario Occhiuto (FI): “Congratulazioni a Serra nuovo presidente Health City Institute”

Elezioni regionali, domani a Reggio Calabria la presentazione della lista Democratici e Progressisti per il Collegio Sud

Corigliano-Rossano, Russo: “Sviluppo concreto, non sussidi: Casa Calabria 100 è la nostra risposta”

Festa di Santa Maria 2025: a Catanzaro al via i festeggiamenti tra musica, cultura e solidarietà

L’appello del candidato Ricci: “Marche pretendano dalla Calabria i 17,5 milioni dell’Inrca”

Calabria Film Commission e Anica Academy: al via in autunno a Lamezia Terme due nuovi corsi gratuiti per rafforzare il settore audiovisivo in Calabria

Regionali, Uila Calabria ai candidati: “Serve strategia contro il dissesto”

A.Gi.Mus. Catanzaro: musica e cinema inaugurano la seconda parte della stagione

Lo Schiavo: “Sulle aree interne Occhiuto fa solo demagogia”

Prossimi appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Incontro garante per la tutela delle vittme di reato e procuratore Vibo

Ricostruzione della scuola Boccioni di Gallico: aggiudicata la gara d’appalto, nei prossimi giorni la sottoscrizione del contratto e l’atteso avvio dei lavori

San Giovanni in Fiore, l’amministrazione Succurro ottiene 100mila euro per “Parko Fiore”: la città modello di rigenerazione urbana

AVS presenta le liste con Bonelli, Fratoianni e Tridico

M5S: “Asp Cosenza rompe silenzio su morte Congi per non dire nulla”

Regionali Calabria, Forza Italia candida Sergio Ferrari: “La provincia di Crotone al centro”

Psicologo scolastico, quasi completata la fase di reclutamento. Princi: “Da ottobre lo psicologo in tutte le istituzioni scolastiche calabresi”

Una tavolata di 400 metri per ospitare mille commensali sotto le stelle di Catanzaro: alla “Cena straordinaria” di beneficenza anche Occhiuto e Tridico

“Pace”, si è chiuso con questo grido di Maurizio Vandelli la prima serata del Reggio Live Fest 2025 dedicata a Lucio Battisti: stasera arriva...

Appiccò fuoco a un bosco: arrestato nel Cosentino

“Le ragazze di Reggio Calabria” alla Triennale di Milano

“Shakerato d’Autore”: la performance del Maestro Alessandro Allegra presso la Pasticceria Fragomeni

Il 14 settembre a Conflenti il concerto di Luce e Oscar Mastroianni. Violino e flauto per Informale Barocco di Alberto Badolato

Gal “Serre Calabresi”, la forza rigenerativa della permacultura. Organizzati tre laboratori sperimentali a Maida

Lavoro dignitoso, investimenti pubblici e privati, innovazione. Le proposte della CISL in vista delle imminenti elezioni regionali

Regionali: Avs presenta le liste con Bonelli, Fratoianni e Tridico

Regionali: inaugurato a Lamezia Terme il punto di incontro di Gianpaolo Bevilacqua

A Soverato prende il via il Punto di facilitazione digitale di Arci Catanzaro

Paravati (VV): Maria D’Angelo presenta Le tue ali fra la terra e il cielo (Libritalia) un invito a credere nella forza della vita e...

21esima edizione del Premio “Uomo e Donna dell’Anno Calabria” e “Uomo e Donna dell’Anno – Reggini doc”

Morte di Serafino Congi, Baldino e Tavernise (M5S): “Dopo 8 mesi l’ASP rompe il silenzio per tacere. Depositato accesso agli atti in Regione”

Regionali, Giuseppe Ranuccio: “Sanità, ambiente, turismo e sociale: le nostre sfide per una Calabria diversa”

Plataci (Cs) rilancia l’entroterra come destinazione di spirito

Il Csi Reggio Calabria riparte e rilancia la sfida educativa

Montalto Uffugo si stringe nel ricordo di Patrizia Tenuta: sabato 13 settembre il primo Memorial tra prevenzione, sport e testimonianze

Premio Letterario Muricello, vince l’edizione 2025 Domenico Benedetto D’Agostino

L’Ordine dei Commercialisti di Paola esprime soddisfazione per gli incontri sul territorio: promossa la misura 1.2.1 del GAL Riviera dei Cedri

Antonio Lo Schiavo (Avs): “Sulle aree interne Occhiuto fa solo demagogia, le mie proposte sempre ignorate dalla sua Giunta”

Guardia Costiera di Gioia Tauro: nuovo Tavolo Tecnico per la tutela dell’ambiente

Ex Reggina: grave lutto per la bandiera Ciccio Cozza

Regionali, Francesco Sarica (Lega): “Calabria, stabilità e sviluppo. La mia candidatura per dare continuità al cambiamento”

Serie B Interregionale: altre amichevoli per la Bim Bum Rende in attesa del campionato

Il progetto “4 città della Piana Cardioprotette e defibrillate” del Lions

Sequestrati 288 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Incendio Centro Reggio Junior: la Lega con Armando Neri esprime profondo sdegno e vicinanza alla comunità

Straface: “Tridico macchietta nazionale, parla di tutto ma non conosce niente”

Tridico: “100mila euro a chi vive nei borghi? Televendita di Occhiuto divertente. Nelle aree interne mancano servizi e lavoro”

Asp Reggio Calabria, Falcomatà: “Va ascoltato il grido d’allarme dei professionisti delle strutture psichiatriche e socio-sanitarie”

Regionali, Antoniozzi (FdI):” Dispiace per Azione, ora è schierata contro chi non voleva la città unica”

Catanzaro, Levato e Costa: “Inaccettabile la chiusura del parco giochi durante la festa nel quartiere Santa Maria”

Il Comitato Si-La Salute Bene Comune: “Candidati alle elezioni regionali si confrontino sui temi della sanità pubblica”

L’associazione UNA diventa partner del Lamezia Comics

Catanzaro, il gruppo di Azione: “Canile comunale, quali sono i fornitori che stanno approvvigionando la struttura di San Floro?”

i-fest International Film Festival 2025, a Castrovillari undici giorni dedicati al grande cinema

I tributi a Franco Battiato e Lucio Dalla illuminano Reggio Calabria

Lamezia Terme, il sindaco Mascaro presenta il programma di governo per una città “a misura di cittadino”

Al via Teatro d’aMare 2025: a Tropea le arti performative celebrano la cura

Crotone: approvato il piano comunale per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026

Regionali, presentati a Reggio i candidati PD al Collegio Sud. I segretari Panetta e Bonforte: “Una squadra forte, competente e radicata, per dare speranza...

Giovani Comunisti di Catanzaro: “Arresto Forza Nuova dimostra ipocrisia di questi ‘difensori dell’ordine'”

Occhiuto guarda al Trentino: “Fino a 100mila euro a chi acquista casa nei borghi calabresi”

Una nuova energia per la Calabria: Cetty Scarcella in campo per Forza Italia alle elezioni regionali

Isola Capo Rizzuto, ambulanza rotta da un mese: il Sindaco fa un appello alla Regione

Isola Capo Rizzuto: lavori nelle scuole

A Cosenza si riunisce la Consulta dei presidenti del Sud

Ugl Ferrovieri: proclamato sciopero del personale della Calabria 

“Gala dei Miracoli” è festa dell’orgoglio taurianovese: premiati il colonnello Giovinazzo e il giornalista Arceri, Bruni e Mammana cittadini onorari

Calabrese: “In sette mesi +7,5% di arrivi e +6,2% di presenza in Calabria. Stucchevole che Tridico parli di un 30% in meno di turismo”

Parte stasera il “Reggio Live Fest 2025” con l’omaggio a Lucio Battisti di Maurizio Vandelli

Festa dell’Unità di Lamezia, il PD mette al centro la sanità: “Un macigno per la Calabria, serve una svolta politica”

È morto il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato dalla trave di un gioco nel parco di Vibo Valentia

Reggio Calabria, Falcomatà: “Sempre al fianco dei più deboli con coerenza, convinzione e la forza dei lavori di sinistra”

Regionali, sorteggiato ordine liste su schede elettorali

Revisione di medio termine, Nesci (ECR-FdI): “Più flessibilità e strumenti per la Calabria”

Gentile (FI): “Intervenire per fermare emergenza criminale a Cetraro”

Capitaneria di porto, Guardia Costiera e Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria insieme per i 160 anni del Corpo

Forza Nuova: “Falsa l’aggressione a cittadino marocchino, contro di noi solo azione repressiva”

“Barche di Sabbia” è il titolo del libro firmato da Emanuele Armentano

Piantedosi: “Attenzione a sicurezza territorio provincia di Cosenza prioritaria e costante”

L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria: “La sanità non sia terreno di scontro politico né oggetto di semplificazioni pericolose”

Tridico: “Istituzioni siano esempio per giovani nella lotta al crimine”

“MitiCu! 2”, grande successo la seconda edizione del Festival del Mito e della Cultura greca promosso dal Gal Terre Locridee e dedicato quest’anno a...

Promozioni stagionali nei casinò online: vale la pena partecipare? Il parere degli esperti di Spinbara

Chiesto ergastolo in Appello per due boss di ‘ndrangheta del Vibonese, Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale

Lidi abusivi su aree demaniali sequestrati dalla Capitaneria di porto di Crotone

Premi da 10mila euro non ritirati in Calabria: ultimi giorni per riscuote la vincita SuperEnalotto

Catanzaro, all’AOU “Renato Dulbecco” una rete di eccellenza: salvataggio ECMO e nuove iniziative per i bambini

Soverato, 25 anni fa la tragedia del camping “Le Giare” che spezzò la vita di tredici persone

Reggio Calabria, Falcomatà: “Coincido l’appello dell’Anpi. Nessuna ambiguità su libertà, diritti e memoria storica”

Il PD alla vigilia del tour di Schlein: “Noi pensiamo ad un’altra Calabria, quella dell’accoglienza”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook