Catanzaro, programmata interruzione idrica in centro città

Nella giornata di domani, giovedì 4 settembre, Sorical ha programmato alcuni lavori di riparazione sul suo impianto di potabilizzazione Santa Domenica. Pertanto, per minimizzare il disagio e garantire il ripristino del servizio di erogazione nel più breve tempo possibile, sarà interrotta anticipatamente l’erogazione idrica dal serbatoio Cappuccini per le seguenti zone: Via Indipendenza, Corso Mazzini, Bellavista, Viale dei Normanni, Carlo V, Porta Marina. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso stasera, mercoledì 3 settembre, dalle ore 20:00 e fino alle ore 6:00 di domani.