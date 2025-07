Illustrato al Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, il progetto “Chiediti se sono Felice”

Si è svolto in Questura a Catanzaro un importante incontro sul progetto scolastico “Chiediti se sono Felice”. In particolare, il presidente dell’Associazione lametina “Il Dono” Alfonso Toscano ha illustrato al Questore di Catanzaro Giuseppe Linares e al Commissario Capo Giulia Ceravolo il nuovo progetto scolastico “Chiediti se sono Felice”, promosso dal sodalizio lametino, che mira a supportare i giovani nel riconoscere, affrontare e superare una serie di disagi, da quello emotivo a quello comportamentale, promuovendo l’inclusione, la prevenzione di bullismo e cyberbullismo, le dipendenze e per sostenere lo sviluppo dell’autonomia e autostima.

Il progetto che vedrà la partecipazione di esperti e testimoni di “rinascita” che arriveranno da tutta Italia, prevede 8 incontri tematici in diverse scuole calabresi e culminerà con un messaggio potente: un “Sì” che salva vite umane, dedicato alla donazione di organi. La possibile collaborazione con la Polizia di Stato renderà sicuramente più incisivo questo percorso che vedrà coinvolti diversi istituti scolastici.