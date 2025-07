Fiorita incontra la Fondazione Ra.Gi.: “Una realtà che tiene alto in Italia il buon nome di Catanzaro. Le saremo a fianco con maggiore incisività”

Il sindaco Nicola Fiorita, presente il capo di gabinetto, Salvatore Bullotta, ha incontrato a Palazzo De Nobili la presidente della Fondazione Ra.Gi, Elena Sodano, accompagnata dalla responsabile amministrativa, Alessandra Paonessa.

L’occasione è stata utile per una ricognizione complessiva sulle iniziative e i progetti attualmente in campo e che vedono coinvolti a vario titolo sia l’Amministrazione comunale che la Fondazione. Un coinvolgimento che Palazzo De Nobili vorrebbe implementare anche in virtù degli straordinari risultati che Ra.Gi. sta inanellando sul fronte dell’assistenza alle persone affette da patologie neurodegenerative.

Risultati che ormai sono ampiamente riconosciuti anche dai media nazionali, che di recente hanno acceso più di un riflettore sulla realtà nata e cresciuta nel Capoluogo di Regione. “Un autentico motivo d’orgoglio – l’ha definita Fiorita – che tiene alto in Italia il buon nome della nostra città. Fondazione Ra.Gi. – ha aggiunto il sindaco – può vantare una credibilità confermata nei fatti non solo da chi beneficia dei suoi servizi sul territorio ma anche dall’adesione che le sue iniziative stanno registrando presso autorevoli Istituzioni nazionali. Per questo – ha concluso Fiorita – è nostra volontà restare a fianco della Fondazione e farlo, se possibile, con maggiore incisività nell’interesse di Catanzaro e della Calabria tutta”.